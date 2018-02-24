«Лыжи были не те»: Большунов разочарован вторым местом в марафоне

Россиянин Александр Большунов, взявший серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане, остался недоволен вторым местом в
масс-старте на 50 км.
Лыжник признался, что в целом очень доволен своим выступлением на Олимпиаде, но расстроен, что не сумел победить в заключительной гонке.
Александр Большунов, трехкратный серебряный призер ОИ-2018: «Для меня это была отличная Олимпиада, но сегодня мне очень хотелось выиграть. Почему не удалось здесь победить? Ближе к финишу похолодало, да и лыжи сегодня были не те. На последнем спуске это было очень хорошо заметно. К сожалению, гонка сегодня прошла не по моему сценарию, в ином случае я бы победил».
В субботу Большунов завоевал серебро в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта, уступив лишь финну Ийво Нисканену. Ранее на Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов становился вторым в командном спринте и эстафете, а также завоевал бронзу в индивидуальном спринте.
Еще один россиянин отличился в масс-старте на 50 км. На последних километрах дистанции лыжник Андрей Ларьков совершил рывок и пришел третьим. У него — бронза. Спортсмен признался, что после успешного финиша у него не было возможности радоваться, поскольку все силы остались на тяжелой дистанции, передает РИА Новости.
Андрей Ларьков, серебряный и бронзовый призер ОИ-2018: «Саша (Большунов) действительно очень сильно разочаровался вторым местом. И мы все тоже раздосадованы этим фактом. Мне пришлось сражаться за третье место со многими участниками, и я рад, что удалось их опередить. Не было сил ликовать после финиша, 50 километров — это не такая гонка, все силы оставляешь на трассе. Если честно, я не мог представить такой свой результат на Олимпиаде. Мы планировали, конечно, но немного повезло».
Александр Большунов, трехкратный серебряный призер ОИ-2018: «Для меня это была отличная Олимпиада, но сегодня мне очень хотелось выиграть. Почему не удалось здесь победить? Ближе к финишу похолодало, да и лыжи сегодня были не те. На последнем спуске это было очень хорошо заметно. К сожалению, гонка сегодня прошла не по моему сценарию, в ином случае я бы победил».
В субботу Большунов завоевал серебро в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта, уступив лишь финну Ийво Нисканену. Ранее на Олимпиаде в Пхёнчхане Большунов становился вторым в командном спринте и эстафете, а также завоевал бронзу в индивидуальном спринте.
Еще один россиянин отличился в масс-старте на 50 км. На последних километрах дистанции лыжник Андрей Ларьков совершил рывок и пришел третьим. У него — бронза. Спортсмен признался, что после успешного финиша у него не было возможности радоваться, поскольку все силы остались на тяжелой дистанции, передает РИА Новости.
Андрей Ларьков, серебряный и бронзовый призер ОИ-2018: «Саша (Большунов) действительно очень сильно разочаровался вторым местом. И мы все тоже раздосадованы этим фактом. Мне пришлось сражаться за третье место со многими участниками, и я рад, что удалось их опередить. Не было сил ликовать после финиша, 50 километров — это не такая гонка, все силы оставляешь на трассе. Если честно, я не мог представить такой свой результат на Олимпиаде. Мы планировали, конечно, но немного повезло».
Комментарии