Канадский фристайлист задержан за угон автомобиля и пьяную езду в Пхёнчхане

Фристайлист из Канады и его менеджер задержаны за угон автомобиля и вождение в нетрезвом виде в Пхёнчхане, где проходят XXIII зимние Олимпийские игры.
Согласно отчету полиции, представители сборной Канады в состоянии алкогольного опьянения сели в припаркованный автомобиль и направились в Олимпийскую деревню. В машине также находилась жена спортсмена. Имена участников инцидента, которые были вскоре отпущены, не называются. По данным СМИ, речь идет о фристайлисте Дэйве Дункане. На Олимпиаде в Пхёнчхане он занял четвертое место в малом финале в дисциплине ски-кросс.
В оргкомитете Олимпийских игр — 2018 подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что угон произошел в пятницу поздно вечером. Также говорится, что задержанные начали сотрудничество с властями, передает РИА Новости.
Из заявления оргкомитета: «Инцидент произошел поздно вечером в пятницу с участием спортсмена и официального лица из Канады. Они сотрудничают с властями по этому вопросу».
В оргкомитете Олимпийских игр — 2018 подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что угон произошел в пятницу поздно вечером. Также говорится, что задержанные начали сотрудничество с властями, передает РИА Новости.
Из заявления оргкомитета: «Инцидент произошел поздно вечером в пятницу с участием спортсмена и официального лица из Канады. Они сотрудничают с властями по этому вопросу».
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