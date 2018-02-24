В Тюмени прокомментировали решение США бойкотировать этап Кубка мира по биатлону

Тюмень нейтрально относится к решению Федерации биатлона США не отправлять своих спортсменов на российский этап Кубка мира, заявил заместитель департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Сергей Вотинов.
Чиновник пояснил ТАСС, что каждая национальная федерация самостоятельно определяет, где будут вступать спортсмены.
Сергей Вотинов: «Позиция Тюмени на решение США не ехать к нам нейтральна».
Член правления Союза биатлонистов России и губернатор Тюменской области Владимир Якушев в свою очередь назвал решение США ожидаемым. Он напомнил, что еще в декабре с призывом бойкотировать соревнования в Тюмени выступили канадские биатлонисты.
Владимир Якушев: «Ожидали, что будут такие заявления, и знаем, что ряд стран поддержит это обращение».
В пресс-службе губернатора Тюменской области РИА Новости сообщили, что по состоянию на 23 февраля свое участие в тюменском этапе подтвердили 29 стран.
Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) по итогам заседания в Пхёнчхане принял решение провести этап Кубка мира в Тюмени, как и было запланировано ранее, с 22 по 25 марта.
Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров пояснил, что организация не является сторонником принятия необдуманных решений.
Виктор Майгуров: «Еще одна причина, почему это решение было принято, заключается в том, что существует некое общее отношение к ситуации со стороны всех федераций зимних видов спорта. Ни одна федерация не отменила ни одного соревнования в этом сезоне на территории России. Достаточно очевидно, что исполком IBU не является сторонником принятия необдуманных решений. Это очень взвешенная и правильная позиция».
Однако Федерация биатлона США назвала решение IBU о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира «совершенно неприемлемым» и отказалась участвовать в соревнованиях по соображениям «поддержки чистого спорта и собственной безопасности».
Сергей Вотинов: «Позиция Тюмени на решение США не ехать к нам нейтральна».
Член правления Союза биатлонистов России и губернатор Тюменской области Владимир Якушев в свою очередь назвал решение США ожидаемым. Он напомнил, что еще в декабре с призывом бойкотировать соревнования в Тюмени выступили канадские биатлонисты.
Владимир Якушев: «Ожидали, что будут такие заявления, и знаем, что ряд стран поддержит это обращение».
В пресс-службе губернатора Тюменской области РИА Новости сообщили, что по состоянию на 23 февраля свое участие в тюменском этапе подтвердили 29 стран.
Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) по итогам заседания в Пхёнчхане принял решение провести этап Кубка мира в Тюмени, как и было запланировано ранее, с 22 по 25 марта.
Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров пояснил, что организация не является сторонником принятия необдуманных решений.
Виктор Майгуров: «Еще одна причина, почему это решение было принято, заключается в том, что существует некое общее отношение к ситуации со стороны всех федераций зимних видов спорта. Ни одна федерация не отменила ни одного соревнования в этом сезоне на территории России. Достаточно очевидно, что исполком IBU не является сторонником принятия необдуманных решений. Это очень взвешенная и правильная позиция».
Однако Федерация биатлона США назвала решение IBU о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира «совершенно неприемлемым» и отказалась участвовать в соревнованиях по соображениям «поддержки чистого спорта и собственной безопасности».
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