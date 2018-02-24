«Ты супер!», выпуск третий: Екатерина и Ян Йоцефовски

В новом сезоне проект «Ты супер!» значительно расширил свои границы. В третий конкурсный день на сцене появились
12-летние брат и сестра из немецкого города Харзенфельд — Ян и Катя Йоцефовски.
Родился Ян Йоцефовски в России, в Ростове-на-Дону. Мальчик не знает, кто он на самом деле по крови. От матери остались только имя и отказное заявление в роддоме, от отца — вообще ничего. Катя Йоцефовски о своих биологических родителях знает почти столько же. Мама оставила девочку в роддоме на третий день ее жизни, потом интересовалась, приходила, но не для того, чтобы забрать, а просто узнать, как дела. По счастливой случайности Яна и Катю заметила их нынешняя мама — теперь они брат и сестра. У них один на двоих день рождения, одни приемные родители и дом в Германии.
На сцене дети исполнили песню на английском Moon River. Член жюри Виктор Дробыш отметил, что как продюсер разделил бы для брата и сестры выступление на партии. Ведь петь в унисон, как это сделали дети, очень сложно. Он признался, что до последнего сомневался, нажимать ли зеленую кнопку, но что-то заставило его дать детям шанс.
Поддержать участников приехал их дедушка, который живет в Ростове-на-Дону. Он видится с внуками только раз в год, когда приезжает в Германию, поэтому не мог упустить шанс встретиться с ними на проекте.
Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
На сцене дети исполнили песню на английском Moon River. Член жюри Виктор Дробыш отметил, что как продюсер разделил бы для брата и сестры выступление на партии. Ведь петь в унисон, как это сделали дети, очень сложно. Он признался, что до последнего сомневался, нажимать ли зеленую кнопку, но что-то заставило его дать детям шанс.
Поддержать участников приехал их дедушка, который живет в Ростове-на-Дону. Он видится с внуками только раз в год, когда приезжает в Германию, поэтому не мог упустить шанс встретиться с ними на проекте.
Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
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