Ресторанная еда в домашних условиях: 5 модных блюд за копейки

Модные рестораны умеют удивлять, однако вкусно бывает далеко не всегда. Но пробовать новое интересно в любом случае, а
кое-что из трендов можно приготовить и самому. Программа «Еда живая и мертвая» представляет пять ресторанных хитов буквально за копейки.
1. Полента
Модный ресторанный хит — полента из кукурузной крупы. Но большая часть стоимости блюда — это плата за мастерство и выдумку шефа, ведь сами ингредиенты невероятно дешевы, а кукурузная каша — это классический пример так называемой бедной кухни.
В магазине подходящую крупу можно найти дешевле 100 рублей за кило, а сочетать ее можно с чем угодно — хоть с острым, хоть с соленым, хоть со сладким.
2. Гречотто
Гречка тоже может быть модной, если назвать ее не кашей, а на итальянский манер — гречотто. Смысл в том, что главная русская крупа жарится, как ризотто. Шеф-повар Рустам Тангиров делает это сначала на сухой сковороде, затем добавляет немного воды и куриного бульона: так гречка станет более насыщенной по вкусу. И — секретный ингредиент: свекольный сок. В готовую кашу уже в самом конце Рустам добавляет сливочное масло и сыр.
Гречотто легко повторить на домашней кухне. Стакан гречки и одна свекла не пробьют большую брешь в семейном бюджете.
3. Крудите
С французского это слово переводится как «сырые овощи», и крудите обычно называют бесхитростно нарезанные брусочками морковь, перец, сельдерей, брокколи. В ресторанах их частенько подают к мясу или рыбе.
Если хотите быть в тренде, купите любые овощи и нарежьте, а потом хрустите и наслаждайтесь не только пользой, но и внутренним ощущением, что на обед у вас не абы что, а настоящее крудите.
4. Фалафель
Готовится фалафель из нута. Это вид бобовых, который еще называют турецким или бараньим горохом. Шеф-повар Алаадин Нассереддин из Бейрута закладывает в блендер замоченный на 8–12 часов нут, пряные травы, лук и чеснок — смесь надо тщательно взбить, добавить приправы, немного воды, перемешать и слепить небольшие биточки.
Жарится фалафель во фритюре, а подается обычно с маринованными овощами и таратором — соусом, который сочетает в себе типичные ближневосточные вкусы: йогурт, чеснок, кунжутную паста тахина и зелень.
Стоит блюдо в ресторане порядка 500 рублей за порцию. Дома можно сделать в несколько раз дешевле. На целый килограмм фалафеля требуется всего полкило нута, а это около 100 рублей. Еще немного денег уйдет на пряности, растительное масло для жарки, соус (можно взять сметану или йогурт) и овощи для украшения.
5. Крутоны
За красивым французским названием скрывается простой сухарик — разве что форма может быть разной. Дома так тоже не возбраняется делать — на подсушенном в духовке хлебе хорошо бывает подать и паштет, и сливочный сыр, а можно соорудить и целый мега-сэндвич. Хруст добавит удовольствия и много денег стоить не будет.
Рецепты и советы — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Модный ресторанный хит — полента из кукурузной крупы. Но большая часть стоимости блюда — это плата за мастерство и выдумку шефа, ведь сами ингредиенты невероятно дешевы, а кукурузная каша — это классический пример так называемой бедной кухни.
В магазине подходящую крупу можно найти дешевле 100 рублей за кило, а сочетать ее можно с чем угодно — хоть с острым, хоть с соленым, хоть со сладким.
2. Гречотто
Гречка тоже может быть модной, если назвать ее не кашей, а на итальянский манер — гречотто. Смысл в том, что главная русская крупа жарится, как ризотто. Шеф-повар Рустам Тангиров делает это сначала на сухой сковороде, затем добавляет немного воды и куриного бульона: так гречка станет более насыщенной по вкусу. И — секретный ингредиент: свекольный сок. В готовую кашу уже в самом конце Рустам добавляет сливочное масло и сыр.
Гречотто легко повторить на домашней кухне. Стакан гречки и одна свекла не пробьют большую брешь в семейном бюджете.
3. Крудите
С французского это слово переводится как «сырые овощи», и крудите обычно называют бесхитростно нарезанные брусочками морковь, перец, сельдерей, брокколи. В ресторанах их частенько подают к мясу или рыбе.
Если хотите быть в тренде, купите любые овощи и нарежьте, а потом хрустите и наслаждайтесь не только пользой, но и внутренним ощущением, что на обед у вас не абы что, а настоящее крудите.
4. Фалафель
Готовится фалафель из нута. Это вид бобовых, который еще называют турецким или бараньим горохом. Шеф-повар Алаадин Нассереддин из Бейрута закладывает в блендер замоченный на 8–12 часов нут, пряные травы, лук и чеснок — смесь надо тщательно взбить, добавить приправы, немного воды, перемешать и слепить небольшие биточки.
Жарится фалафель во фритюре, а подается обычно с маринованными овощами и таратором — соусом, который сочетает в себе типичные ближневосточные вкусы: йогурт, чеснок, кунжутную паста тахина и зелень.
Стоит блюдо в ресторане порядка 500 рублей за порцию. Дома можно сделать в несколько раз дешевле. На целый килограмм фалафеля требуется всего полкило нута, а это около 100 рублей. Еще немного денег уйдет на пряности, растительное масло для жарки, соус (можно взять сметану или йогурт) и овощи для украшения.
5. Крутоны
За красивым французским названием скрывается простой сухарик — разве что форма может быть разной. Дома так тоже не возбраняется делать — на подсушенном в духовке хлебе хорошо бывает подать и паштет, и сливочный сыр, а можно соорудить и целый мега-сэндвич. Хруст добавит удовольствия и много денег стоить не будет.
Рецепты и советы — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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