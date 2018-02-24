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    «Ты супер!», выпуск третий: Елизавета Прочанова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск третий: Елизавета Прочанова

    «Ты супер!», выпуск третий: Елизавета Прочанова

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    «Ты супер!», выпуск третий: Елизавета Прочанова

    «Ты супер!», выпуск третий: Елизавета Прочанова

    «Ты супер!», выпуск третий: Елизавета Прочанова

      Новый конкурсный день отборочного тура начался с выступления 11-летней Елизаветы Прочановой из города Заринск в Алтайском крае.

      Год назад Елизавета Прочанова узнала, что мама на самом деле ей не родная. Ее биологическая мать отказалась от нее, едва Лиза появилась на свет. Свою нынешнюю маму Лиза ждала недолго — всего несколько дней. Женщина работала в доме малютки.



      На сцене девочка появилась с широкой улыбкой на лице, сразу очаровав жюри. Первым не удержался Виктор Дробыш и еще до начала выступления нажал зеленую кнопку. Девочка исполнила песню «Бьет бит». Заводное выступление юной участницы зажгло весь зал, а Юлианна Караулова и Сергей Лазарев поднялась на сцену, чтобы поддержать Лизу.



      Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.

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