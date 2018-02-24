Флешмобы и салюты: как отметили День защитника Отечества в России

Россия масштабно отметила День защитника Отечества. Автомобилистки нашли необычный способ поздравить мужчин с праздником.
В Благовещенске местные автомобилистки решили поздравить мужчин с Днем защитника Отечества оригинальным способом. Свои машины они выстроили в виде звезды и цифры 23. Чтобы создать видеооткрытку, девушкам понадобились квадрокоптер и 41 машина. Все действия были синхронизированы, что и привело к идеальному результату.
В Озёрске тоже провели флешмоб. Местные автомобилисты выехали на лед озера и выстроились в фигуру танка и цифру 23 с восклицательным знаком. Когда стемнело, водители включили фары — танк начал светиться. Причем был сделан и «залп» — для этого несколько машин, располагавшихся у «дула», выехали вперед. В акции участвовали около 100 автомобилей.
В Москве по традиции гуляния завершились праздничным салютом. В столице фейерверк запустили сразу на 14 площадках. Залпы производили синхронно. В общей сложности специалисты задействовали 70 пиротехнических установок.
В Озёрске тоже провели флешмоб. Местные автомобилисты выехали на лед озера и выстроились в фигуру танка и цифру 23 с восклицательным знаком. Когда стемнело, водители включили фары — танк начал светиться. Причем был сделан и «залп» — для этого несколько машин, располагавшихся у «дула», выехали вперед. В акции участвовали около 100 автомобилей.
В Москве по традиции гуляния завершились праздничным салютом. В столице фейерверк запустили сразу на 14 площадках. Залпы производили синхронно. В общей сложности специалисты задействовали 70 пиротехнических установок.
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