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    Флешмобы и салюты: как отметили День защитника Отечества в России. 23 Февраля, Амурская область, Челябинская область, автомобили, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФлешмобы и салюты: как отметили День защитника Отечества в России

    Флешмобы и салюты: как отметили День защитника Отечества в России

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    Флешмобы и салюты: как отметили День защитника Отечества в России

    Флешмобы и салюты: как отметили День защитника Отечества в России

    Флешмобы и салюты: как отметили День защитника Отечества в России

      Россия масштабно отметила День защитника Отечества. Автомобилистки нашли необычный способ поздравить мужчин с праздником.

      В Благовещенске местные автомобилистки решили поздравить мужчин с Днем защитника Отечества оригинальным способом. Свои машины они выстроили в виде звезды и цифры 23. Чтобы создать видеооткрытку, девушкам понадобились квадрокоптер и 41 машина. Все действия были синхронизированы, что и привело к идеальному результату.

      В Озёрске тоже провели флешмоб. Местные автомобилисты выехали на лед озера и выстроились в фигуру танка и цифру 23 с восклицательным знаком. Когда стемнело, водители включили фары — танк начал светиться. Причем был сделан и «залп» — для этого несколько машин, располагавшихся у «дула», выехали вперед. В акции участвовали около 100 автомобилей.

      В Москве по традиции гуляния завершились праздничным салютом. В столице фейерверк запустили сразу на 14 площадках. Залпы производили синхронно. В общей сложности специалисты задействовали 70 пиротехнических установок.

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