В Нижнем Новгороде стартовали соревнования пилотов аэростатов

Сегодня в центре Нижнего Новгорода в небо поднялись десятки воздушных шаров. В городе стартовал Кубок вызова по воздухоплаванию.

Пилоты из Москвы, Йошкар-Олы, Калуги, Воронежа оторвались от земли с площади перед нижегородской ярмаркой. Место посадки пока неизвестно, направление движения задаст ветер. Планируется, что это будет беспосадочный полет, который продлится 10 часов. Победителем соревнований признают пилота аэростата, пролетевшего за это время максимальное расстояние.



Идейным вдохновителем соревнований стал спортсмен-нижегородец, дважды рекордсмен России Георгий Зименко, который предложил коллегам посоревноваться с ним в дальности полета и мастерстве управления воздушным шаром.