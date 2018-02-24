Российские лыжники взяли серебро и бронзу Олимпиады в марафоне

Россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль в лыжном забеге на 50 км в рамках зимних
Игр-2018 в Пхёнчхане. Бронзовым призером стал еще один россиянин Андрей Ларьков.
Золото — у финна Ииво Нисканена.
Финский спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды. Большунов, равномерно разложив силы по дистанции, вступил с основным конкурентом в борьбу и смог зацепиться за второе место. Россиянин уступил финну 18,7 секунды. На последних километрах дистанции отличился Андрей Ларьков, он пришел третьим (+2 минуты 37,5 секунды).
Дисциплина в 50 километров считается «королевской». Долгие годы в этом виде не было равных советским лыжникам.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе после мужского масс-старта на Олимпийских играх заявила, что ее переполняет чувство гордости за российских лыжников, сообщает РИА Новости.
Елена Вяльбе: «У меня вся Олимпиада — это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду. Несмотря на то, что Саня сегодня был одной ногой на золотом пьедестале. Но мы видели, что у него сегодня, видимо, печень схватило, но он показал, что он боец. У них должно быть большое и хорошее спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию».
В копилке олимпийской команды России теперь 16 медалей — одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых.
Финский спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды. Большунов, равномерно разложив силы по дистанции, вступил с основным конкурентом в борьбу и смог зацепиться за второе место. Россиянин уступил финну 18,7 секунды. На последних километрах дистанции отличился Андрей Ларьков, он пришел третьим (+2 минуты 37,5 секунды).
Дисциплина в 50 километров считается «королевской». Долгие годы в этом виде не было равных советским лыжникам.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе после мужского масс-старта на Олимпийских играх заявила, что ее переполняет чувство гордости за российских лыжников, сообщает РИА Новости.
Елена Вяльбе: «У меня вся Олимпиада — это чувство гордости за моих спортсменов, за нашу команду. Несмотря на то, что Саня сегодня был одной ногой на золотом пьедестале. Но мы видели, что у него сегодня, видимо, печень схватило, но он показал, что он боец. У них должно быть большое и хорошее спортивное будущее. Поздравляю их и всю Россию».
В копилке олимпийской команды России теперь 16 медалей — одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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