МИД РФ: закон о реинтеграции Донбасса легализует применение армии против мирного населения

Сегодня, 24 февраля, вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Как считают в МИД РФ, это окончательно подтвердило намерение Киева решать конфликт на
юго-востоке Украины силовым путем.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что президент Украины Пётр Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, фактически перечеркнул минские соглашения. Теперь ни о каком диалоге с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и поиске мирного пути урегулирования речи не идет.
МИД РФ: «Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения».
Как отметили в министерстве иностранных дел, оставалась «хрупкая, но надежда» на то, что Порошенко, который три года назад лично участвовал в разработке минских соглашений и позднее неоднократно заявлял о приверженности им, одумается. Но этого не произошло.
МИД РФ: «Росчерком пера глава Украины, по сути, подписал приговор минскому комплексу мер».
В МИД считают, что вывод напрашиваются сами собой: киевский режим, придя к власти вооруженным путем, не приемлет никаких иных методов, кроме насилия. Вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса грозит усугублением ситуации на юго-востоке Украины. В ведомстве надеются, что западные кураторы Украины отдают себе в этом отчет и сумеют использовать имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить «претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности».
МИД РФ: «Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения».
Как отметили в министерстве иностранных дел, оставалась «хрупкая, но надежда» на то, что Порошенко, который три года назад лично участвовал в разработке минских соглашений и позднее неоднократно заявлял о приверженности им, одумается. Но этого не произошло.
МИД РФ: «Росчерком пера глава Украины, по сути, подписал приговор минскому комплексу мер».
В МИД считают, что вывод напрашиваются сами собой: киевский режим, придя к власти вооруженным путем, не приемлет никаких иных методов, кроме насилия. Вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса грозит усугублением ситуации на юго-востоке Украины. В ведомстве надеются, что западные кураторы Украины отдают себе в этом отчет и сумеют использовать имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить «претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности».
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