Заварзина стала четвертой в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи в параллельном гигантском слаломе Алёна Заварзина не смогла повторить успех в Пхёнчхане и заняла четвертое место.
В малом финале за бронзу российская сноубордистка упала и уступила третье место немке Рамоне Хофмайстер.
Олимпийской чемпионкой стала представительница Чехии Эстер Ледецкая, серебро завоевала немка Селина
Йорг.
Еще одна россиянка Екатерина Тудегешева завершила борьбу в 1/8 финала.
В соревнованиях в параллельном гигантском слаломе у мужчин двукратный чемпион Олимпиады в Сочи Вик Уайлд не смог выйти в четвертьфинал, как и еще один россиянин Дмитрий Сарсембаев.
Олимпийской чемпионкой стала представительница Чехии Эстер Ледецкая, серебро завоевала немка Селина
Йорг.
Еще одна россиянка Екатерина Тудегешева завершила борьбу в 1/8 финала.
В соревнованиях в параллельном гигантском слаломе у мужчин двукратный чемпион Олимпиады в Сочи Вик Уайлд не смог выйти в четвертьфинал, как и еще один россиянин Дмитрий Сарсембаев.
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