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    В Сочи стартовал фестиваль Alpika Music Fest. Сочи, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи стартовал фестиваль Alpika Music Fest

    В Сочи стартовал фестиваль Alpika Music Fest

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    В Сочи стартовал фестиваль Alpika Music Fest

    В Сочи стартовал фестиваль Alpika Music Fest

    В Сочи стартовал фестиваль Alpika Music Fest

      В Красной поляне стартовал фестиваль Alpika Music Fest. Он проходит на базе горнолыжного курорта «Газпром».

      Перед гостями уже выступили знаменитые диджеи, музыканты из проекта «Нейромонах Феофан» и группы «Волга-Волга». Сегодня эстафету примут DJ Groove и другие популярные исполнители.

      В течение всего дня для гостей работает ярмарка местных мастеров, а любителей вкусной еды ждут на фестивале гриля.

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