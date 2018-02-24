В Сочи стартовал фестиваль Alpika Music Fest

В Красной поляне стартовал фестиваль Alpika Music Fest. Он проходит на базе горнолыжного курорта «Газпром».

Перед гостями уже выступили знаменитые диджеи, музыканты из проекта «Нейромонах Феофан» и группы «Волга-Волга». Сегодня эстафету примут DJ Groove и другие популярные исполнители.



В течение всего дня для гостей работает ярмарка местных мастеров, а любителей вкусной еды ждут на фестивале гриля.