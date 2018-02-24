Чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд завершил борьбу в гигантском слаломе в Пхёнчхане

Двукратный чемпион Олимпиады в Сочи Вик Уайлд не смог выйти в четвертьфинал соревнований в параллельном гигантском слаломе на Играх-2018 в Пхёнчхане.

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В 1/8 финала Уайлда опередил итальянец Роланд Фишналлер. Россиянин уступил ему 0,93 секунды.



В ¼ финала не смог пробиться и еще один российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев. Он в своем заезде проиграл 0,54 секунды представителю Южной Кореи Ли Санхо.



У женщин в полуфинал в параллельном гигантском слаломе вышла Алёна Заварзина — бронзовый призер Игр в Сочи. Еще одна россиянка Екатерина Тудегешева завершила борьбу в 1/8 финала.