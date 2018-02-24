Кучма: Украина никогда не была государством в полном смысле слова

Бывший президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова. И теперь, благодаря правительству страны, украинцы оказались в ужасном положении.
Леонид Кучма, экс-президент Украины: «Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что — объявлять дефолт?»
Он отметил, что в такое положение страну поставили депутаты Рады и правительство, передает «Украина.ру». При этом, по его словам, политиков сейчас мало волнуют условия жизни населения или национальная экономика. Они говорят, в основном, о предстоящих парламентских и президентских выборах.
Кучма также напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей на минувшей неделе, Украина «оказалась на задворках». По мнению экс-президента, если бы Пётр Порошенко не напомнил участникам конференции, что Украина существует на европейской карте, то все бы ро нее просто забыли.
В Германии тоже не слишком высоко оценили речь Порошенко. Журналисты отметили, что он выступал в пустом зале под вялые аплодисменты.
Он отметил, что в такое положение страну поставили депутаты Рады и правительство, передает «Украина.ру». При этом, по его словам, политиков сейчас мало волнуют условия жизни населения или национальная экономика. Они говорят, в основном, о предстоящих парламентских и президентских выборах.
Кучма также напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей на минувшей неделе, Украина «оказалась на задворках». По мнению экс-президента, если бы Пётр Порошенко не напомнил участникам конференции, что Украина существует на европейской карте, то все бы ро нее просто забыли.
В Германии тоже не слишком высоко оценили речь Порошенко. Журналисты отметили, что он выступал в пустом зале под вялые аплодисменты.
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