Трамп признался, что изо всех сил пытается спрятать лысину

Президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции консерваторов в Вашингтоне признался, что изо всех сил старался скрыть лысину на затылке. Видео выступления было размещено на странице Белого дома в Facebook.
|
385
Разглядывая себя на экранах, транслирующих выступление, Трамп отметил, что старания не пропали даром, и ему удается очень даже неплохо выглядеть.
Дональд Трамп, президент США: «Я старался изо всех сил, чтобы скрыть эту залысину, ребята. Я правда старался, и этот парень выглядит не так уж плохо».
После этого он повернулся спиной к залу и продемонстрировал зрителям свой затылок.
Отметим, что прическа американского лидера неоднократно становилась предметом шуток в соцсетях. Многие, в том числе певица Шер, предполагают, что волосы у Трампа не настоящие. Об этом даже написал в своей скандальной книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» Майкл Вулф. Он заявил, что необычная прическа президента США — результат процедуры по пересадке волос.
Дональд Трамп, президент США: «Я старался изо всех сил, чтобы скрыть эту залысину, ребята. Я правда старался, и этот парень выглядит не так уж плохо».
После этого он повернулся спиной к залу и продемонстрировал зрителям свой затылок.
Отметим, что прическа американского лидера неоднократно становилась предметом шуток в соцсетях. Многие, в том числе певица Шер, предполагают, что волосы у Трампа не настоящие. Об этом даже написал в своей скандальной книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» Майкл Вулф. Он заявил, что необычная прическа президента США — результат процедуры по пересадке волос.
Комментарии