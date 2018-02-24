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    Трамп признался, что изо всех сил пытается спрятать лысину

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    Трамп признался, что изо всех сил пытается спрятать лысину

    Трамп признался, что изо всех сил пытается спрятать лысину

    Президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции консерваторов в Вашингтоне признался, что изо всех сил старался скрыть лысину на затылке. Видео выступления было размещено на странице Белого дома в Facebook.

    Разглядывая себя на экранах, транслирующих выступление, Трамп отметил, что старания не пропали даром, и ему удается очень даже неплохо выглядеть.

    Дональд Трамп, президент США: «Я старался изо всех сил, чтобы скрыть эту залысину, ребята. Я правда старался, и этот парень выглядит не так уж плохо».

    После этого он повернулся спиной к залу и продемонстрировал зрителям свой затылок.

    Отметим, что прическа американского лидера неоднократно становилась предметом шуток в соцсетях. Многие, в том числе певица Шер, предполагают, что волосы у Трампа не настоящие. Об этом даже написал в своей скандальной книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» Майкл Вулф. Он заявил, что необычная прическа президента США — результат процедуры по пересадке волос.

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