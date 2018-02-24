Экс-главу штаба Трампа обвинили в лоббировании интересов Украины

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в лоббировании интересов Украины.
В обвинительном заключении говорится, что Манафорт тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позицию, которая была бы выгодна Украине, передает ТАСС.
Из текста обвинительного заключения: «В 2012 году Манафорт при поддержке Гейтса от имени Януковича и Партии регионов втайне нанял группу бывших европейских политиков высокого ранга, чтобы те занимали позицию, благоприятную для Украины, включая лоббирование (интересов страны — ред.) в Соединенных Штатах».
По информации следствия, Мюллер потратил на это порядка 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что экс-советник предвыборного штаба Трампа, деловой партнер Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.
Напомним, аппарат спецпрокурора Мюллера, ведущего дело о приписываемом России вмешательстве в выборы в США, выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвинили в сговоре против Соединенных Штатов с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.
Из текста обвинительного заключения: «В 2012 году Манафорт при поддержке Гейтса от имени Януковича и Партии регионов втайне нанял группу бывших европейских политиков высокого ранга, чтобы те занимали позицию, благоприятную для Украины, включая лоббирование (интересов страны — ред.) в Соединенных Штатах».
По информации следствия, Мюллер потратил на это порядка 2 млн евро.
Ранее сообщалось, что экс-советник предвыборного штаба Трампа, деловой партнер Манафорта Рик Гейтс официально признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.
Напомним, аппарат спецпрокурора Мюллера, ведущего дело о приписываемом России вмешательстве в выборы в США, выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвинили в сговоре против Соединенных Штатов с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.
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