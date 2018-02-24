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    Трамп пригрозил перейти ко «второй фазе», если санкции против КНДР не сработают

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    Трамп пригрозил перейти ко «второй фазе», если санкции против КНДР не сработают

    Трамп пригрозил перейти ко «второй фазе», если санкции против КНДР не сработают

    Если санкции против КНДР не дадут нужного результата, США будут вынуждены перейти ко «второй фазе», которая «будет печальна для всего мира». Такое заявление сделал президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

    Дональд Трамп, президент США: «Посмотрим. Не думаю, что разыгрывал бы именно эту карту, но если санкции не сработают, то нам придется переходить ко второй фазе. Вторая фаза может быть очень жесткой и очень печальной для мира. Но, надеюсь, санкции сработают».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США намерены ввести крупнейший в истории пакет санкций против Северной Кореи. По его словам, это будет сделано для того, чтобы лишить Пхеньян средств для финансирования ядерной программы.

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