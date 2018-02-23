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    В новом образе: Родченков устроил «маски-шоу» ради интервью BBC

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    В новом образе: Родченков устроил <nobr>«маски-шоу»</nobr> ради интервью BBC

    В новом образе: Родченков устроил «маски-шоу» ради интервью BBC

    В новом образе: Родченков устроил <nobr>«маски-шоу»</nobr> ради интервью BBC
  • Фото: @danroan / twitter.com

    • Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вновь сменил имидж. На этот раз он дал интервью в лыжной маске и солнцезащитных очках.

    Информатор WADA в беседе с журналистом BBC высказал свое мнение по поводу возможного появления российского флага на церемонии закрытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

    Григорий Родченков    , информатор WADA: «МОК должен показать, как ведет борьбу с допингом. Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец. Они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и, если российский флаг на закрытии будет разрешен, это будет худшим решением МОК. Люди понимают: то, что делает МОК, — фальсификация борьбы с допингом. Это нивелирует все предыдущие достижения, это абсолютное пренебрежение ко всем комиссиям, всем выводам и к Макларену».

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    Самозванец или нет: друзья детства и пластические хирурги изучили новое лицо Родченкова
    Ранее Родченков в эфире CBS заявил, что был вынужден изменить внешность, так как опасается за свою жизнь. Он сбрил усы и накачал губы. Но некоторые специалисты усомнились, что в кадре действительно экс-глава Московской антидопинговой лаборатории.

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