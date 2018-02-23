Трамп назвал свой первый год президентства самым успешным в истории США

Президент США заявил, что считает свой первый год работы на высшем государственном посту самым удачным за всю историю страны.
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Выступая на конференции представителей консервативных политических сил, Дональд Трамп сделал самоуверенное заявление. Мероприятие прошло в штате Мэрилнд, передает ТАСС.
Дональд Трамп: «Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США».
В подтверждение своих слов он напомнил о принятой в первый год его президентства реформе системы налогообложения. Также президент вспомнил о целом ряде отмененных бюрократических правил, в частности, касающихся добычи энергоносителей на территории страны.
Дональд Трамп: «Мы положили конец войне против американской энергетики, и мы положили конец войне против угля как великолепного чистого топлива».
Также Трамп, говоря о решении выйти из Парижского соглашения по климату, заявил, что она было провальным и приводило к сокращению рабочих мест в США.
Несмотря на позитивный настрой выступления, Трамп призвал своих сторонников-консерваторов «не поддаваться благодушию». Он предупредил, что если демократам удастся добиться успеха на промежуточных выборах в конгресс, то они отберут у них все достижения. Но при этом он заявил, что у консерваторов впереди «еще семь лет», по-видимому, намекая, что ожидает своего избрания на второй срок.
Дональд Трамп: «У нас еще много времени для того, чтобы добиться результатов».
Дональд Трамп: «Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США».
В подтверждение своих слов он напомнил о принятой в первый год его президентства реформе системы налогообложения. Также президент вспомнил о целом ряде отмененных бюрократических правил, в частности, касающихся добычи энергоносителей на территории страны.
Дональд Трамп: «Мы положили конец войне против американской энергетики, и мы положили конец войне против угля как великолепного чистого топлива».
Также Трамп, говоря о решении выйти из Парижского соглашения по климату, заявил, что она было провальным и приводило к сокращению рабочих мест в США.
Несмотря на позитивный настрой выступления, Трамп призвал своих сторонников-консерваторов «не поддаваться благодушию». Он предупредил, что если демократам удастся добиться успеха на промежуточных выборах в конгресс, то они отберут у них все достижения. Но при этом он заявил, что у консерваторов впереди «еще семь лет», по-видимому, намекая, что ожидает своего избрания на второй срок.
Дональд Трамп: «У нас еще много времени для того, чтобы добиться результатов».
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