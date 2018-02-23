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    Трамп назвал свой первый год президентства самым успешным в истории США

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    • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque
    Трамп назвал свой первый год президентства самым успешным в истории США

    Трамп назвал свой первый год президентства самым успешным в истории США

    Трамп назвал свой первый год президентства самым успешным в истории США
  • Фото: Reuters © 2018, Kevin Lamarque

    • Президент США заявил, что считает свой первый год работы на высшем государственном посту самым удачным за всю историю страны.

    Выступая на конференции представителей консервативных политических сил, Дональд Трамп сделал самоуверенное заявление. Мероприятие прошло в штате Мэрилнд, передает ТАСС.

    Дональд Трамп: «Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США».

    В подтверждение своих слов он напомнил о принятой в первый год его президентства реформе системы налогообложения. Также президент вспомнил о целом ряде отмененных бюрократических правил, в частности, касающихся добычи энергоносителей на территории страны.

    Дональд Трамп: «Мы положили конец войне против американской энергетики, и мы положили конец войне против угля как великолепного чистого топлива».

    Также Трамп, говоря о решении выйти из Парижского соглашения по климату, заявил, что она было провальным и приводило к сокращению рабочих мест в США.

    Несмотря на позитивный настрой выступления, Трамп призвал своих сторонников-консерваторов «не поддаваться благодушию». Он предупредил, что если демократам удастся добиться успеха на промежуточных выборах в конгресс, то они отберут у них все достижения. Но при этом он заявил, что у консерваторов впереди «еще семь лет», по-видимому, намекая, что ожидает своего избрания на второй срок.

    Дональд Трамп: «У нас еще много времени для того, чтобы добиться результатов».

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