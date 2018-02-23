Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  
    Жириновский объяснил причины бегства армий мира от русского солдата. армия и флот РФ, выборы, Жириновский, Зюганов, КПРФ, ЛДПР, Собчак Ксения, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский объяснил причины бегства армий мира от русского солдата

    Жириновский объяснил причины бегства армий мира от русского солдата

    2 комментария
    Жириновский объяснил причины бегства армий мира от русского солдата

    Жириновский объяснил причины бегства армий мира от русского солдата

    Жириновский объяснил причины бегства армий мира от русского солдата

      Сегодня кандидат в президенты Владимир Жириновский выступил на митинге, посвященном Дню защитника Отечества.

      Сторонники ЛДПР собрались на Пушкинской площади. После небольшого концерта на сцене появился сам Жириновский, произнесший речь о величии отечественной армии.

      Владимир Жириновский: «Почему наш воин всегда был самый мужественный и смелый? Потому что он защищал Родину. Почему бежали от русского солдата все армии мира? Потому что они приходили к нам как агрессоры».

      А кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сегодня поучаствовал в демонстрации, посвященной 100-летию Советской армии и Военно-морского флота. Коммунисты и представители других левых сил выстроились в колонны на Страстном бульваре, после чего направились на площадь Революции. В мероприятии также принял участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

      А вот еще одна левая партия, «Коммунисты России», решила провести свой митинг отдельно. Сторонники партии собрались на Суворовской площади, чтобы послушать своего лидера и кандидата в президенты Максима Сурайкина.

      Претендент на президентский пост от «Партии Роста» Борис Титов сегодня почтил память защитников Отечества в Новороссийске. В одном из магазинов он лично купил цветы, после чего возложил их к памятнику «Малая земля».

      А кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак в День защитника Отечества отправилась в город Североморск Мурманской области. Там расположена военно-морская база Северного флота. Собчак возложила цветы к памятнику героям-североморцам.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru