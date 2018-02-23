Жириновский объяснил причины бегства армий мира от русского солдата

Сегодня кандидат в президенты Владимир Жириновский выступил на митинге, посвященном Дню защитника Отечества.

Сторонники ЛДПР собрались на Пушкинской площади. После небольшого концерта на сцене появился сам Жириновский, произнесший речь о величии отечественной армии.



Владимир Жириновский: «Почему наш воин всегда был самый мужественный и смелый? Потому что он защищал Родину. Почему бежали от русского солдата все армии мира? Потому что они приходили к нам как агрессоры».



А кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сегодня поучаствовал в демонстрации, посвященной 100-летию Советской армии и Военно-морского флота. Коммунисты и представители других левых сил выстроились в колонны на Страстном бульваре, после чего направились на площадь Революции. В мероприятии также принял участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



А вот еще одна левая партия, «Коммунисты России», решила провести свой митинг отдельно. Сторонники партии собрались на Суворовской площади, чтобы послушать своего лидера и кандидата в президенты Максима Сурайкина.



Претендент на президентский пост от «Партии Роста» Борис Титов сегодня почтил память защитников Отечества в Новороссийске. В одном из магазинов он лично купил цветы, после чего возложил их к памятнику «Малая земля».



А кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак в День защитника Отечества отправилась в город Североморск Мурманской области. Там расположена военно-морская база Северного флота. Собчак возложила цветы к памятнику героям-североморцам.