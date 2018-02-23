Российские военные в Сирии отметили День защитника Отечества

День защитника Отечества отметили российские военные, которые сейчас в командировке в Сирии.

На авиабазе Хмеймим командующий группировкой генерал Александр Журавлёв зачитал подчиненным поздравление от главы Минобороны Сергея Шойгу и вручил медали и грамоты.



На импровизированной сцене перед военными выступил с ансамблем певец Родион Газманов, также была организована выставка работ, которые специально к празднику подготовили учащиеся школ из разных регионов России.