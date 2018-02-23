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    Российские военные в Сирии отметили День защитника Отечества. Сирия, торжества и праздники, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные в Сирии отметили День защитника Отечества

    Российские военные в Сирии отметили День защитника Отечества

    2 комментария
    Российские военные в Сирии отметили День защитника Отечества

    Российские военные в Сирии отметили День защитника Отечества

    Российские военные в Сирии отметили День защитника Отечества

      День защитника Отечества отметили российские военные, которые сейчас в командировке в Сирии.

      На авиабазе Хмеймим командующий группировкой генерал Александр Журавлёв зачитал подчиненным поздравление от главы Минобороны Сергея Шойгу и вручил медали и грамоты.

      На импровизированной сцене перед военными выступил с ансамблем певец Родион Газманов, также была организована выставка работ, которые специально к празднику подготовили учащиеся школ из разных регионов России.

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