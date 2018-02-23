Захарова объяснила причины нападок на Россию: эксклюзив НТВ

Россия будет вынуждена ответить на новые санкционные списки, публикуемые властями США в связи с «вмешательством Кремля» в американские выборы. Об этом заявила Мария Захарова в эксклюзивном интервью ведущей «Итогов недели» Ираде Зейналовой.
Официальный представитель МИД РФ заявила, что западные страны часто призывают Москву к диалогу, к которому сами не готовы, в то время как Россия никогда не отказывалась от сотрудничества.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы всегда говорили о том, что наша цель и наш курс ориентированы на взаимодействие. И мы этому альтернативы не видим. Поэтому попытки выдать нашу политику за политику конфронтации, они странные, и я думаю, что они тоже обречены на провал. Это тоже нужно анализировать. Эти заявления, которые сейчас делаются, это тоже такая маленькая, а может быть, даже и не маленькая, но попытка повлиять на наши внутренние процессы, говоря о том, что внешнеполитический курс Российской Федерации агрессивный, конфронтационный. Да нет этого!»
Полное интервью с Марией Захаровой смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой, которая выйдет в эфир НТВ и НТВ.Ru в воскресенье, 25 февраля, в 19:00.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы всегда говорили о том, что наша цель и наш курс ориентированы на взаимодействие. И мы этому альтернативы не видим. Поэтому попытки выдать нашу политику за политику конфронтации, они странные, и я думаю, что они тоже обречены на провал. Это тоже нужно анализировать. Эти заявления, которые сейчас делаются, это тоже такая маленькая, а может быть, даже и не маленькая, но попытка повлиять на наши внутренние процессы, говоря о том, что внешнеполитический курс Российской Федерации агрессивный, конфронтационный. Да нет этого!»
Полное интервью с Марией Захаровой смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой, которая выйдет в эфир НТВ и НТВ.Ru в воскресенье, 25 февраля, в 19:00.
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