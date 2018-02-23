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    Два человека погибли в результате стрельбы у здания банка в Цюрихе

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    • Фото: Reuters © 2018, Moritz Hager
    Два человека погибли в результате стрельбы у здания банка в Цюрихе

    Два человека погибли в результате стрельбы у здания банка в Цюрихе

    Два человека погибли в результате стрельбы у здания банка в Цюрихе
  • Фото: Reuters © 2018, Moritz Hager

    • Два человека стали жертвами стрельбы в центре Цюриха. Инцидент произошел у офиса банка UBS.

    По словам очевидцев, около 14:30 по местному времени раздались звуки четырех или пяти выстрелов. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного убитого и одного тяжелораненого, который вскоре скончался. Мотивы стрельбы пока не сообщаются.

    Территория возле банка оцеплена полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие.


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