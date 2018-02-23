Два человека погибли в результате стрельбы у здания банка в Цюрихе

Два человека стали жертвами стрельбы в центре Цюриха. Инцидент произошел у офиса банка UBS.
По словам очевидцев, около 14:30 по местному времени раздались звуки четырех или пяти выстрелов. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного убитого и одного тяжелораненого, который вскоре скончался. Мотивы стрельбы пока не сообщаются.
Территория возле банка оцеплена полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
Территория возле банка оцеплена полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
Two people shot outside #Zurich bank pic.twitter.com/8X8rAezYUk— Old Holborn✘ (@Holbornlolz) 23 февраля 2018 г.
Комментарии