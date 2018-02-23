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    Трамп объявил о масштабном расширении санкций против КНДР

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    Трамп объявил о масштабном расширении санкций против КНДР

    Трамп объявил о масштабном расширении санкций против КНДР

    Дональд Трамп заявил, что США приняли решение значительно расширить санкции против КНДР, чтобы лишить Пхеньян средств для финансирования ядерной программы.

    Президент США Дональд Трамп выступил на конференции представителей консервативных сил. В ходе своей речи он заявил, что США намерены ввести крупнейший в истории пакет санкций против Северной Корее. Их цель — сократить источники для финансирования ядерной программы Пхеньяна, передает ТАСС.

    Дональд Трамп: «Сегодня я объявляю о том, что мы вводим самый масштабный пакет новых санкций против режима Северной Кореи. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия, чтобы продолжить ограничивать источники дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы».

    Новый пакет ограничений решено ввести против 56 судов, а также судоходных компаний и торговых партнеров КНДР.

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