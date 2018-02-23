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    Бейсджампер чудом выжил после падения с нераскрывшимся парашютом: видео. несчастные случаи, Стокгольм, Швеция, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБейсджампер чудом выжил после падения с нераскрывшимся парашютом: видео

    Бейсджампер чудом выжил после падения с нераскрывшимся парашютом: видео

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    Бейсджампер чудом выжил после падения с нераскрывшимся парашютом: видео

    Бейсджампер чудом выжил после падения с нераскрывшимся парашютом: видео

    Бейсджампер чудом выжил после падения с нераскрывшимся парашютом: видео

      Экстремал прыгнул с 24-этажной высотки в шведской столице. Но трюк пошел не так, как было запланировано. Парашют бейсджампера не раскрылся.

      На стокгольмском острове Кунгсхольмен прохожие стали свидетелями страшного падения бейсджампера, пишет Dagens Nyheter. Экстремал прыгнул с крыши 24-этажной высотки и едва не погиб. Случившееся снял на видео один из очевидцев.

      На кадрах видно, как мужчина прыгнул вниз, а затем в толпе раздались испуганные крики людей, которые поняли, что его парашют не раскрылся. Момент удара о землю на запись не попал — шокированный свидетель опустил камеру.

      Пострадавшего бейсджампера доставили в больницу с различными травмами, однако его жизнь, по мнению медиков, находится вне опасности.

      В полиции Стокгольма в свою очередь заявили, что подобные трюки в городе запрещены и требуют согласования, а также обеспечения мер безопасности. Грозит ли травмированному экстремалу какое-либо наказание, не сообщается.

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