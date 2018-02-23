Бейсджампер чудом выжил после падения с нераскрывшимся парашютом: видео

Экстремал прыгнул с
24-этажной высотки в шведской столице. Но трюк пошел не так, как было запланировано. Парашют бейсджампера не раскрылся.
На стокгольмском острове Кунгсхольмен прохожие стали свидетелями страшного падения бейсджампера, пишет Dagens Nyheter. Экстремал прыгнул с крыши 24-этажной высотки и едва не погиб. Случившееся снял на видео один из очевидцев.
На кадрах видно, как мужчина прыгнул вниз, а затем в толпе раздались испуганные крики людей, которые поняли, что его парашют не раскрылся. Момент удара о землю на запись не попал — шокированный свидетель опустил камеру.
Пострадавшего бейсджампера доставили в больницу с различными травмами, однако его жизнь, по мнению медиков, находится вне опасности.
В полиции Стокгольма в свою очередь заявили, что подобные трюки в городе запрещены и требуют согласования, а также обеспечения мер безопасности. Грозит ли травмированному экстремалу какое-либо наказание, не сообщается.
На кадрах видно, как мужчина прыгнул вниз, а затем в толпе раздались испуганные крики людей, которые поняли, что его парашют не раскрылся. Момент удара о землю на запись не попал — шокированный свидетель опустил камеру.
Пострадавшего бейсджампера доставили в больницу с различными травмами, однако его жизнь, по мнению медиков, находится вне опасности.
В полиции Стокгольма в свою очередь заявили, что подобные трюки в городе запрещены и требуют согласования, а также обеспечения мер безопасности. Грозит ли травмированному экстремалу какое-либо наказание, не сообщается.
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