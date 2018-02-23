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    Канадский премьер удивил мир выбором нарядов во время визита в Индию. Индия, Канада, курьезы, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКанадский премьер удивил мир выбором нарядов во время визита в Индию

    Канадский премьер удивил мир выбором нарядов во время визита в Индию

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    • Фото: Reuters © 2018, Amit Dave
    Канадский премьер удивил мир выбором нарядов во время визита в Индию

    Канадский премьер удивил мир выбором нарядов во время визита в Индию

    Канадский премьер удивил мир выбором нарядов во время визита в Индию
    • Фото: Reuters © 2018, Amit Dave

      • Канадский премьер Джастин Трюдо удивил мир неофициальными нарядами во время государственного визита.

      Поездку политика в Индию сравнили с показом мод. И сам премьер, и члены его семьи постоянно меняли наряды. Костюмы они выбирали в индийском стиле. Однако местная пресса не оценила эти старания: одежду назвали слишком роскошной и уместной только на свадьбах.

      Впрочем, возможно, премьер и не слишком разбирается в индийской культуре, но, судя по исполненному им однажды танцу, искренне ее любит.

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