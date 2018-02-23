Четвертый человек погиб в США в поисках клада эксцентричного миллионера

В США официально подтвердили смерть уже четвертого охотника за кладом миллионера Форреста Фенна. Карты сокровищ нет — есть только зашифрованный в стихах ключ.

Драгоценности безумного миллионера свели с ума тысячи искателей сокровищ. История началась еще в 1988 году. У Форреста Фенна обнаружили рак. Тогда у него и возникла мысль закопать клад и оставить о себе яркую память. Болезнь потом отступила, но от идеи Фенн не отказался.



Форрест Фенн: «Я не просто так это затеял, я постарался все продумать. Я уверен: если ты сможешь отыскать сундук с сокровищами, ты вправе оставить его себе».



Фенн служил пилотом во Вьтнаме, был дважды сбит. На «гражданке» увлекся поиском старинных ценностей по всему миру, потом открыл галерею. Его клиентами были президент Джеральд Форд, Жаклин Кеннеди, Рокфеллеры.



Миллионер утверждает, что закопал в Скалистых горах настоящие сокровища — монеты, слитки, украшения, драгоценные камни, а координаты зашифровал в виде стихов в своих мемуарах. Формулировки очень расплывчаты. Так, словосочетание «коричневый дом» некоторые поняли как «туалет». Говорят, охотники за сокровищами проверили чуть ли не каждую выгребную яму в Скалистых горах. Многие готовы рисковать жизнью.



Трейси Вивер, смотритель Йеллоустонского национального парка: «Некоторые рубят деревья, пытаются построить плот. Выходки людей, которые хотят добраться до этого предполагаемого сокровища, просто безумны».



Иногда охотники за сокровищами пропадают в горах. Фенн сам несколько раз арендовал вертолеты для поисков. Погибших уже четверо. Но на просьбы их родственников раскрыть секрет, чтобы избежать новых трагедий, отвечает отказом.



Форрест Фенн: «Я не ожидал, что люди будут погибать, пытаясь отыскать мои сокровища. Но я не чувствую ответственности. Я не чувствую вины».



Действительно ли 87-летний миллионер хочет преподать какой-то урок окружающим или ему просто нравится наблюдать за суетой вокруг сокровищ, пока так и остается загадкой.

