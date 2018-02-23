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    Госдума призвала осудить закон о реинтеграции Донбасса

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    Госдума призвала осудить закон о реинтеграции Донбасса

    Госдума призвала осудить закон о реинтеграции Донбасса

    Все четыре фракции Госдумы приняли заявление, в котором призвали международные структуры осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса.

    В документе, опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента, говорится, что целью принятого Киевом закона является срыв минских соглашений.

    Из заявления Госдумы: «Депутаты Госдумы, неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами».

    Парламентарии призывают международные организации осудить этот закон, поскольку он представляет собой «репрессивный акт».

    Из заявления Госдумы: «Депутаты обращают внимание ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, конгресса США, европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства — гаранты минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины».

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    Напомним, президент Украины Пётр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса, признающий Россию «страной-агрессором». Документ существенно расширяет возможности использования украинской армии, как в нем сказано, «для обороны». Примечательно, что в тексте закона нет упоминания о минских соглашениях. Зато предписано изменить формат силовой операции в Донбассе. Всю подготовку к этому следует провести до 1 апреля.

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