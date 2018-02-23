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    ЕС продлил на год санкции против Белоруссии

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    ЕС продлил на год санкции против Белоруссии

    ЕС продлил на год санкции против Белоруссии

    Европейский союз продлил санкции в отношении Белоруссии до 28 февраля 2019 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

    Из сообщения Совета ЕС: «Совет решил продлить на год, до 28 февраля 2019 года, ограничительные меры против Белоруссии».

    В сообщении уточняется, что санкции включают в себя военное эмбарго, а также персональные санкции в отношении четырех человек, «вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах».

    Белоруссия находится под политическим и экономическим давлением западных стран почти 20 лет. В Минске неоднократно выражали надежду на скорейшую отмену всех европейских санкций. По мнению белорусских властей, нормализация отношений между Белоруссией и Европейским союзом отвечает интересам обеих сторон.

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