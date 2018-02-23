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    В СБУ заявили о санкциях в отношении Россотрудничества

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    В СБУ заявили о санкциях в отношении Россотрудничества

    В СБУ заявили о санкциях в отношении Россотрудничества

    Служба безопасности Украины несколько раз предлагала ввести санкции в отношении Россотрудничества (Российский центр науки и культуры), однако инициатива ведомства пока не увенчалась успехом.

    По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, которого цитирует ТАСС, СБУ обращалась в СНБО на протяжении двух прошедших лет по поводу Россотрудничества, но письма были оставлены без рассмотрения.

    Виктор Кононенко, замглавы СБУ: «Если говорить о Россотрудничестве, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список».

    По данным некоторых СМИ, речь идет о запрете деятельности организации на территории Украины.

    смотретьУкраинские радикалы пригрозили поджечь разгромленное здание Россотрудничества
    Украинские радикалы пригрозили поджечь разгромленное здание Россотрудничества
    Напомним, 17 февраля радикалы ворвались на территорию представительства Россотрудничества, сорвали работу детских кружков, разрисовали стены черной и красной краской, а также сорвали и осквернили российский триколор. А на следующий день десятки радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. При этом полицейские в ситуацию не вмешивались.

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