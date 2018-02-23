В СБУ заявили о санкциях в отношении Россотрудничества

Служба безопасности Украины несколько раз предлагала ввести санкции в отношении Россотрудничества (Российский центр науки и культуры), однако инициатива ведомства пока не увенчалась успехом.
По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, которого цитирует ТАСС, СБУ обращалась в СНБО на протяжении двух прошедших лет по поводу Россотрудничества, но письма были оставлены без рассмотрения.
Виктор Кононенко, замглавы СБУ: «Если говорить о Россотрудничестве, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список».
По данным некоторых СМИ, речь идет о запрете деятельности организации на территории Украины.
Напомним, 17 февраля радикалы ворвались на территорию представительства Россотрудничества, сорвали работу детских кружков, разрисовали стены черной и красной краской, а также сорвали и осквернили российский триколор. А на следующий день десятки радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. При этом полицейские в ситуацию не вмешивались.
Виктор Кононенко, замглавы СБУ: «Если говорить о Россотрудничестве, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список».
По данным некоторых СМИ, речь идет о запрете деятельности организации на территории Украины.
Напомним, 17 февраля радикалы ворвались на территорию представительства Россотрудничества, сорвали работу детских кружков, разрисовали стены черной и красной краской, а также сорвали и осквернили российский триколор. А на следующий день десятки радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. При этом полицейские в ситуацию не вмешивались.
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