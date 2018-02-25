Российские изобретения для тренировок фигуристов начали копировать по всему миру

Инженер Виктор Шапиро и тренер по фигурному катанию Алексей Мишин создали жилет, который имеет встроенные датчики и описывает в цифрах, что и как делает фигурист.

Виктор Шапиро: «В 2002 году, когда на Олимпийских играх засудили пару Москвиной — Сихарулидзе с Бережной, пришла идея создать систему, которая объективно измеряет все параметры движения фигуриста».



Фиксируются более 20 характеристик — количество оборотов в прыжке, время и высота полета, амортизация при приземлении и так далее. Компьютер тут же оценивает результат в баллах, и спортсмен с тренером сразу понимают, что не так, удалось ли улучшить результат. Среди учеников Мишина есть олимпийские чемпионы — Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Алексей Урманов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева — и она говорит, что часами занималась в жилете, когда ставила сложнейший элемент — тройной аксель.



Елизавета Туктамышева, фигуристка: «И это очень помогло потому, что я абсолютно поменяла свою технику. И за счет этого стали получаться тройные прыжки, более сложные тройные прыжки».



У Алексея Мишина есть и еще один «умный» жилет — он помогает держать правильное положение руки при выполнении элемента.



Алексей Мишин: «Весьма полезная вещь, позволяющая тренеру не просто говорить, что ты неправильно группируешься, а здесь объективно тренажер, который действует на вторую сигнальную систему».



Мишин и Шапиро создали и других помощников для фигуристов. Например, «Волчок» — напольная «крутилка» для развития вестибулярного аппарата, а еще «Карусель», на которой совсем юные спортсмены отрабатывают сложные элементы вращения. Изобретения оказались столь удачны, что их уже копируют, — ведь они помогают добиться настоящих высот.