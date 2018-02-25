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    Российские изобретения для тренировок фигуристов начали копировать по всему миру. изобретения, спорт, технологии, фигурное катание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские изобретения для тренировок фигуристов начали копировать по всему миру

    Российские изобретения для тренировок фигуристов начали копировать по всему миру

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    Российские изобретения для тренировок фигуристов начали копировать по всему миру

    Российские изобретения для тренировок фигуристов начали копировать по всему миру

    Российские изобретения для тренировок фигуристов начали копировать по всему миру

      Инженер Виктор Шапиро и тренер по фигурному катанию Алексей Мишин создали жилет, который имеет встроенные датчики и описывает в цифрах, что и как делает фигурист.

      Виктор Шапиро: «В 2002 году, когда на Олимпийских играх засудили пару Москвиной — Сихарулидзе с Бережной, пришла идея создать систему, которая объективно измеряет все параметры движения фигуриста».

      Фиксируются более 20 характеристик — количество оборотов в прыжке, время и высота полета, амортизация при приземлении и так далее. Компьютер тут же оценивает результат в баллах, и спортсмен с тренером сразу понимают, что не так, удалось ли улучшить результат. Среди учеников Мишина есть олимпийские чемпионы — Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Алексей Урманов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева — и она говорит, что часами занималась в жилете, когда ставила сложнейший элемент — тройной аксель.

      Елизавета Туктамышева, фигуристка: «И это очень помогло потому, что я абсолютно поменяла свою технику. И за счет этого стали получаться тройные прыжки, более сложные тройные прыжки».

      У Алексея Мишина есть и еще один «умный» жилет — он помогает держать правильное положение руки при выполнении элемента.

      Алексей Мишин: «Весьма полезная вещь, позволяющая тренеру не просто говорить, что ты неправильно группируешься, а здесь объективно тренажер, который действует на вторую сигнальную систему».

      Мишин и Шапиро создали и других помощников для фигуристов. Например, «Волчок» — напольная «крутилка» для развития вестибулярного аппарата, а еще «Карусель», на которой совсем юные спортсмены отрабатывают сложные элементы вращения. Изобретения оказались столь удачны, что их уже копируют, — ведь они помогают добиться настоящих высот.

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