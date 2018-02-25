Новинка недели: аудиосистема с парящей колонкой

Необычная аудиосистема с парящей колонкой — самое любопытное из устройств, с которыми познакомилась программа «Чудо техники» за минувшие семь дней.

Аудиосистема состоит из док-станции (это еще и сабвуфер) и легкой беспроводной колонки, которая при включении медленно поднимается вверх под действием электромагнита и парит в воздухе, проигрывая музыку с вашего смартфона.



Встроенного аккумулятора хватает на 10 часов полета, при разряде колонка автоматически приземлится на площадку для пополнения запасов энергии.



Не стоит ждать от нее звучания Hi-Fi профессиональной стереосистемы, но при таких размерах звук вполне приличный. Очень удобно одним легким движением взять ее на пикник в парк, а вот ставить на место нужно четко и уверенно: внизу мощный магнит.



Система защищена от воды и пыли, по Bluetooth можно подключить сразу два источника звука (например, чтобы по очереди ставить музыку) или же использовать стандартный разъем мини-джек. Есть кнопки управления громкостью, смены треков, а также встроенный микрофон для переключения в режим разговора по телефону.



Официальная цена устройства — 20 000 рублей, в Интернете реально найти и за 16 000. За такие деньги можно купить и куда лучшее качество звука, но удивление, которое новинка вызывает у всех, кто ее видит, достойно оценки 4 звезды.