Домашняя еда на работе и в пути: на что способны современные термосы и ланч-боксы

Все чаще диетологи рекомендуют носить с собой и есть на работе или в пути домашнюю еду — без лишних калорий, жира, соли, которых полно в блюдах из кафе и столовых. Да и не переплачивать тоже заманчиво. Однако холодильники и микроволновки есть не везде. Способны ли выручить современные термосы для еды и
ланч-боксы? Ведь у некоторых из них есть даже свой электрический подогрев.
Программа «Чудо техники» решила протестировать то, что может купить каждый. Отечественный термос из нержавеющей стали с широким горлышком стоит 5 600 рублей. Его китайский аналог — термос с двойными стенками за 900 рублей. Термосумка с пластиковыми контейнерами в комплекте — 1900. Оранжевый ланч-бокс с тремя емкостями, корпус из нержавеющей стали — 1000 рублей. И самый популярный ланч-бокс — с возможностью подогрева. Стоит чуть больше 900 рублей.
Тест со сноубордистами показал, что с герметичностью у всех контейнеров порядок. А вот сохранить обед горячим (по стандарту, температура супа должна быть не менее 75 градусов, а вторых блюд и гарниров — не менее 65) не удалось ни одному. Результат лучше других показал дорогой стальной вариант. Реально рассчитывать можно на 3–4 часа поддержания съедобной температуры, и то лишь при условии, что контейнеры находятся в тепле. А еще их не очень удобно мыть. И вообще беда, если забудешь это сделать сразу.
В итоге оказалось, что единственным подходящим и действительно работающим вариантом является ланч-бокс с подогревом.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Тест со сноубордистами показал, что с герметичностью у всех контейнеров порядок. А вот сохранить обед горячим (по стандарту, температура супа должна быть не менее 75 градусов, а вторых блюд и гарниров — не менее 65) не удалось ни одному. Результат лучше других показал дорогой стальной вариант. Реально рассчитывать можно на 3–4 часа поддержания съедобной температуры, и то лишь при условии, что контейнеры находятся в тепле. А еще их не очень удобно мыть. И вообще беда, если забудешь это сделать сразу.
В итоге оказалось, что единственным подходящим и действительно работающим вариантом является ланч-бокс с подогревом.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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