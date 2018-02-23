Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин 23 Февраля возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель военного ведомства Сергей Шойгу, министры, другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций, сообщает «Интерфакс».
Накануне российский лидер выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества. Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с праздником, особо поблагодарив тех, кто сейчас находится в Сирии.
Накануне российский лидер выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества. Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с праздником, особо поблагодарив тех, кто сейчас находится в Сирии.
Комментарии