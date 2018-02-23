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    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. 23 Февраля, Путин, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

      • Президент России Владимир Путин 23 Февраля возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

      В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, руководитель военного ведомства Сергей Шойгу, министры, другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций, сообщает «Интерфакс».

      смотретьПутин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
      Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
      Накануне российский лидер выступил на торжественном вечере в Кремле, посвященном Дню защитника Отечества. Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с праздником, особо поблагодарив тех, кто сейчас находится в Сирии.

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