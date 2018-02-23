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    Госдума пригласит на выборы президента РФ наблюдателей из 74 стран

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    Госдума пригласит на выборы президента РФ наблюдателей из 74 стран

    Госдума пригласит на выборы президента РФ наблюдателей из 74 стран

    В Госдуме РФ выразили готовность пригласить на президентские выборы 243 иностранных наблюдателя из 74 стран.

    Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам: «Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран».

    По его словам, среди приглашенных — 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров, передает ТАСС.

    Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к наблюдению за президентскими выборами не допустят американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в России. Он объяснил это тем, что США не допустили к наблюдению за президентскими выборами 2016 года российских дипломатов.

    Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

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