Госдума пригласит на выборы президента РФ наблюдателей из 74 стран

В Госдуме РФ выразили готовность пригласить на президентские выборы 243 иностранных наблюдателя из 74 стран.
Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам: «Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран».
По его словам, среди приглашенных — 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров, передает ТАСС.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к наблюдению за президентскими выборами не допустят американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в России. Он объяснил это тем, что США не допустили к наблюдению за президентскими выборами 2016 года российских дипломатов.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
По его словам, среди приглашенных — 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, девять мэров городов и действующих министров, передает ТАСС.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к наблюдению за президентскими выборами не допустят американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в России. Он объяснил это тем, что США не допустили к наблюдению за президентскими выборами 2016 года российских дипломатов.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
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