В Одессе неизвестные захватили здание санатория

Несколько десятков вооруженных арматурой людей в балаклавах сегодня утром захватили административное здание санатория «Лермонтовский» в Одессе. Они не пускают на работу сотрудников.
О захвате рассказал директор санатория «Лермонтовский» Дмитрий Антипов. По его словам, захватчики — сотрудники некой частной охранной фирмы, пишет газета «Думская».
Дмитрий Антипов: «Примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в 7:00 в одесский санаторий „Лермонтовский“. Они захватили административное здание и не пускают сотрудников на работу».
Антипов рассказал, что ворвавшиеся на территорию люди отключили здание от электричества, таким образом полностью остановив работу санатория. Он назвал сложившуюся ситуацию беспределом и подчеркнул, что в заблокированном здании остаются оборудование и личные вещи сотрудников.
Дмитрий Антипов: «Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу».
Адвокат Илья Халдей объяснил, что санаторий «Лермонтовский» оспаривают друг у друга министерство юстиции и частное акционерное общество «Укрпрофздравница». Как он отметил, эта ситуация длится уже несколько лет.
По словам адвоката, захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но Халдей подчеркнул, что «есть вступившее в силу решение», отменяющее передачу здравницы Минюсту. А происходящее, как он считает, — преступление, которое совершается при попустительстве полиции.
Дмитрий Антипов: «Примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в 7:00 в одесский санаторий „Лермонтовский“. Они захватили административное здание и не пускают сотрудников на работу».
Антипов рассказал, что ворвавшиеся на территорию люди отключили здание от электричества, таким образом полностью остановив работу санатория. Он назвал сложившуюся ситуацию беспределом и подчеркнул, что в заблокированном здании остаются оборудование и личные вещи сотрудников.
Дмитрий Антипов: «Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу».
Адвокат Илья Халдей объяснил, что санаторий «Лермонтовский» оспаривают друг у друга министерство юстиции и частное акционерное общество «Укрпрофздравница». Как он отметил, эта ситуация длится уже несколько лет.
По словам адвоката, захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но Халдей подчеркнул, что «есть вступившее в силу решение», отменяющее передачу здравницы Минюсту. А происходящее, как он считает, — преступление, которое совершается при попустительстве полиции.
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