Так называемое жилье экономического класса нередко вызывало у граждан претензии. Что и когда изменит переход к новым стандартам? Снять квартиру и получить налоговый вычет — в чем смысл подобной инициативы? Где и почему коммунальщики не справились со снежной зимой, а к тем, кто провалил капитальный ремонт, пришли прокуроры?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» ответил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
О планах регионов по объектам обманутых дольщиков на ближайший год
На последнем селекторном совещании вице-губернаторы доложили, что берут на себя повышенные обязательства — порядка 360 проблемных объектов.
Об идеальном жилье
Очень важно в те же 60 метров, например, уложиться максимально, удобно и комфортно, в том числе, чтобы была высота потолка 2,8 метра, чтобы было все четко, понятно, потому что человек хочет купить функциональную квартиру.
Об инициативе «сними квартиру и получи налоговый вычет»
Мы сегодня решили стимулировать уже не собственника, а того, кто является арендатором непосредственно. То есть у него будет возможность получить налоговые льготы определенные после того, как представлен договор.
О коммунальщиках и снеге
Со снегом — это просто, честно говоря, поразило, потому что такое ощущение, что куда-то эта техника действительно подевалась за эти пару зим последних.
О концессионерах в системе ЖКХ
В тех регионах, куда приходят ответственные концессионеры, я подчеркну — ответственные, потому что, к сожалению, они разные бывают, — там аварийность и потери сразу падают, потому что самим у себя воровать не с руки.
О приборах учета и возможности платить за тепло по счетчику
Самые лучшие показатели — это по электроэнергии, оприборенность высокая. То, что касается тепла, здесь у нас меньше 50% пока. Поэтому мы должны работать и стимулировать людей.
О капремонте и прокурорских проверках
Это деньги наших граждан, и с ними нужно быть еще более внимательными даже, чем с бюджетными деньгами. За эти деньги двойной спрос. Поэтому и внимание такое правоохранительных органов, которое мы только приветствуем.
О ложечке дегтя при реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
Двадцать три без малого тысячи объектов сделано за прошлый год, и эта ложка дегтя небольшая — 19 различных проектов. Тоже неприятно, но это 0,08%.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на 27 февраля сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную версию интервью Михаила Меня.
О планах регионов по объектам обманутых дольщиков на ближайший год
На последнем селекторном совещании вице-губернаторы доложили, что берут на себя повышенные обязательства — порядка 360 проблемных объектов.
Об идеальном жилье
Очень важно в те же 60 метров, например, уложиться максимально, удобно и комфортно, в том числе, чтобы была высота потолка 2,8 метра, чтобы было все четко, понятно, потому что человек хочет купить функциональную квартиру.
Об инициативе «сними квартиру и получи налоговый вычет»
Мы сегодня решили стимулировать уже не собственника, а того, кто является арендатором непосредственно. То есть у него будет возможность получить налоговые льготы определенные после того, как представлен договор.
О коммунальщиках и снеге
Со снегом — это просто, честно говоря, поразило, потому что такое ощущение, что куда-то эта техника действительно подевалась за эти пару зим последних.
О концессионерах в системе ЖКХ
В тех регионах, куда приходят ответственные концессионеры, я подчеркну — ответственные, потому что, к сожалению, они разные бывают, — там аварийность и потери сразу падают, потому что самим у себя воровать не с руки.
О приборах учета и возможности платить за тепло по счетчику
Самые лучшие показатели — это по электроэнергии, оприборенность высокая. То, что касается тепла, здесь у нас меньше 50% пока. Поэтому мы должны работать и стимулировать людей.
О капремонте и прокурорских проверках
Это деньги наших граждан, и с ними нужно быть еще более внимательными даже, чем с бюджетными деньгами. За эти деньги двойной спрос. Поэтому и внимание такое правоохранительных органов, которое мы только приветствуем.
О ложечке дегтя при реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
Двадцать три без малого тысячи объектов сделано за прошлый год, и эта ложка дегтя небольшая — 19 различных проектов. Тоже неприятно, но это 0,08%.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на 27 февраля сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную версию интервью Михаила Меня.
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