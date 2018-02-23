Дерипаска покинет пост президента «Русала» и En+ 15 марта

Совет директоров «Русала» и En+ Group принял отставку Олега Дерипаски с поста президента компаний. Бизнесмен официально освободит эти должности 15 марта.
С этого дня «Русал» возглавит Александра Бурико, занимавшая пост финансового директора металлургической компании, а En+ Group — ее генеральный директор Максим Соков. Дерипаска останется в совете директоров обеих компаний. В En+ он занимал пост директора с 2013 года, в «Русале» — с 2014-го.
В En+ Group отметили, что кадровые перестановки обеспечат увеличение акционерной стоимости группы.
Лорд Баркер, председатель совета директоров En+ Group: «Кадровые изменения повысят эффективность реализации бизнес-задач группы и обеспечат дополнительную синергию металлургического и энергетического сегментов En+ Group. Перестановки обеспечат дальнейшую реализацию нашей стратегии по увеличению акционерной стоимости группы, представленной нашим новым инвесторам в рамках IPO».
В «Русале» в свою очередь сообщили, что ключевыми приоритетами нового руководителя будет обеспечение развития компании за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия.
СМИ связывали кадровые перестановки в «Русале» и En+ Group с попаданием Дерипаски в «кремлевский список» США. Однако в Кремле усомнились в состоятельности этой версии.
В En+ Group отметили, что кадровые перестановки обеспечат увеличение акционерной стоимости группы.
Лорд Баркер, председатель совета директоров En+ Group: «Кадровые изменения повысят эффективность реализации бизнес-задач группы и обеспечат дополнительную синергию металлургического и энергетического сегментов En+ Group. Перестановки обеспечат дальнейшую реализацию нашей стратегии по увеличению акционерной стоимости группы, представленной нашим новым инвесторам в рамках IPO».
В «Русале» в свою очередь сообщили, что ключевыми приоритетами нового руководителя будет обеспечение развития компании за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия.
СМИ связывали кадровые перестановки в «Русале» и En+ Group с попаданием Дерипаски в «кремлевский список» США. Однако в Кремле усомнились в состоятельности этой версии.
Комментарии