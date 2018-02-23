Московские морозы установили новый рекорд

Этой ночью в Москве был установлен новый температурный рекорд. Столбик термометра опустился до рекордно низкой отметки — минус 18,5 градусов.
Ранее температурный минимум был зафиксирован 8 февраля, тогда температура воздуха опустилась до минус 16,8 градусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на синоптиков.
Гидрометцентр России: «День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла минус 16,8 градусов».
Морозная погода сохранится в регионе до конца месяца. А в ночь на понедельник и вторник температура может опуститься до 25–27 градусов мороза.
Медики советуют в морозы надевать головные уборы, шарфы и перчатки, исключить употребление спиртного и ни в коем случае не обтираться снегом при переохлаждении. К обморожению конечностей может привести слишком легкая, промокшая или тесная одежда и обувь. Чаще всего от мороза страдают стопы и пальцы ног, на втором месте — кисти, затем — нос, уши, щеки.
Гидрометцентр России: «День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла минус 16,8 градусов».
Морозная погода сохранится в регионе до конца месяца. А в ночь на понедельник и вторник температура может опуститься до 25–27 градусов мороза.
Медики советуют в морозы надевать головные уборы, шарфы и перчатки, исключить употребление спиртного и ни в коем случае не обтираться снегом при переохлаждении. К обморожению конечностей может привести слишком легкая, промокшая или тесная одежда и обувь. Чаще всего от мороза страдают стопы и пальцы ног, на втором месте — кисти, затем — нос, уши, щеки.
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