На НТВ — премьера документального фильма о
воинах-интернационалистах. Автор ленты Алексей Поборцев расскажет о жизни советских военнослужащих в Мозамбике.
События перенесут зрителей в 70-е года прошлого века, когда страна вышла из-под португальской колониальной зависимости и взяла курс на построение социализма. Однако без посторонней поддержки «молодому государству» справиться не удается. Советский Союз высылает на помощь своих специалистов, в числе которых — экипаж впоследствии сбитого самолета первого президента Мозамбика.
Создателям картины удалось спустя сорок лет разыскать спецназовцев из Родезии, которые устроили засаду советским военным. Нападавшие рассказали то, что долгие годы было известно лишь сотрудникам спецслужб.
Фильм «Секретная Африка. Русский Мозамбик» смотрите сегодня в 10:15.
Создателям картины удалось спустя сорок лет разыскать спецназовцев из Родезии, которые устроили засаду советским военным. Нападавшие рассказали то, что долгие годы было известно лишь сотрудникам спецслужб.
Фильм «Секретная Африка. Русский Мозамбик» смотрите сегодня в 10:15.
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