В России отмечают 100-летие Красной армии

Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Поздравления принимают ветераны и военнослужащие Вооруженных сил страны. В этом году у праздника особый статус. Ведь ровно 100 лет назад началась массовая запись добровольцев в отряды Рабоче-крестьянской Красной армии.

Как сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин, стрельба с помощью джойстика, управление танка без расхода горючего, 3D-принтер для оружия — вот она боевая подготовка XXI века.



Сергей Орехов, преподаватель кафедры автоматической охраны филиала военной академии РВСН имени Петра Великого: «Курсантам очень нравится отработка этих приемов. Это приближено к виртуальной реальности. Они с детства, со школьных времен умеют играть на компьютере».



Только в ракетных войсках стратегического назначения 500 таких симуляторов. Их всего два года назад начали поставлять в военные училища страны. Правда, лет через 100, иронизируют курсанты, сегодняшние технологии сами станут музейными экспонатами. Как, например, эти артефакты ушедшей эпохи.



Шурша пожелтевшими страницами, смотритель военного архива рассказывает: в 1918 году такие листовки за пару дней разлетаются по всей стране. Сыны революции с энтузиазмом идут в добровольческие отряды. Красноармеец сыт, одет, обут, имеет 50 рублей на довольствии. Но надвигающаяся немецкая интервенция и гражданская война грозятся уничтожить достижения Октября 1917 года.



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