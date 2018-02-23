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    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 14. ДТП, Кемеровская область, автобусы, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 14

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 14

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    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 14

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 14

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 14

      После аварии с автобусом в Кузбассе были госпитализированы 14 человек, состояние троих оценивается как тяжелое.

      Такие данные были озвучены МВД Кемеровской области. В ведомстве также добавили, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

      ГУ МВД РФ по Кемеровской области: «Следователем ОМВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“. 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии».

      Напомним, трагедия произошла на трассе «Сибирь» в Чебулинском районе. Автобус занесло на дороге, после чего он врезался в грузовик. Погибли четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры. По предварительным данным, разбившийся автобус был заказным и ехал из Красноярского края в поселок Шерегеш.

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