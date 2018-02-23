На Украине сожгли редакцию издания «Четвертая власть»

В Ровно ищут злоумышленника, устроившего пожар в редакции издания «Четвертая власть», которое специализируется на журналистских расследованиях.
По данным правоохранительных органов, злоумышленник пришел в офис, оставил в помещении две пластиковые бутылки с бензином и поджег их, после чего скрылся.
В результате огонь уничтожил мебель и повредил помещение редакции. При поджоге никто не пострадал.
Сейчас обстоятельства атаки выясняются. Ведется поиск злоумышленника, сообщили в Нацполиции Ровненской области.
В результате огонь уничтожил мебель и повредил помещение редакции. При поджоге никто не пострадал.
Сейчас обстоятельства атаки выясняются. Ведется поиск злоумышленника, сообщили в Нацполиции Ровненской области.
Комментарии