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    На Украине сожгли редакцию издания «Четвертая власть»

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    • Фото: Інна Білецька / facebook.com
    На Украине сожгли редакцию издания «Четвертая власть»

    На Украине сожгли редакцию издания «Четвертая власть»

    На Украине сожгли редакцию издания «Четвертая власть»
  • Фото: Інна Білецька / facebook.com

    • В Ровно ищут злоумышленника, устроившего пожар в редакции издания «Четвертая власть», которое специализируется на журналистских расследованиях.

    По данным правоохранительных органов, злоумышленник пришел в офис, оставил в помещении две пластиковые бутылки с бензином и поджег их, после чего скрылся.

    В результате огонь уничтожил мебель и повредил помещение редакции. При поджоге никто не пострадал.

    Сейчас обстоятельства атаки выясняются. Ведется поиск злоумышленника, сообщили в Нацполиции Ровненской области.

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