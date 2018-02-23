Вице-премьер Австралии ушел в отставку из-за секс-скандала

Заместитель
премьер-министра Австралии и лидер консервативной Национальной партии Барнаби Джойс покинул свой пост из-за громкого скандала.
Джойс объявил, что не только покидает правительство, но и уходит со своего поста в партии.
При этом политик решил сохранить свой парламентский мандат, передает РИА Новости.
Уйти в отставку Барнаби Джойс решил на фоне скандала, разгоревшегося из-за служебного романа. Дело в том, что бывшая подчиненная вице-премьера сейчас ждет от него ребенка. Интрига разрушила 24-летний брак политика, и Джойсу пришлось публично извиняться перед женой и четырьмя детьми.
Кроме того, после скандала премьер Малкольм Тернбулл объявил о запрете интимных отношений между членами правительства и их подчиненными.
При этом политик решил сохранить свой парламентский мандат, передает РИА Новости.
Уйти в отставку Барнаби Джойс решил на фоне скандала, разгоревшегося из-за служебного романа. Дело в том, что бывшая подчиненная вице-премьера сейчас ждет от него ребенка. Интрига разрушила 24-летний брак политика, и Джойсу пришлось публично извиняться перед женой и четырьмя детьми.
Кроме того, после скандала премьер Малкольм Тернбулл объявил о запрете интимных отношений между членами правительства и их подчиненными.
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