В Красноярске подростки сломали позвоночник и зажарили в духовке кошку

В Красноярске проводится проверка по факту публикации видео с издевательствами над кошкой.
По данным местных СМИ, молодые люди сначала сломали кошке позвоночник, чтобы животное не могло сбежать. После этого питомца под смех собравшихся засунули в духовку, разогретую до 375 градусов.
Издевательства над животным подростки снимали на видео, которое позднее опубликовали в соцсети. Однако после того, как юным живодерам начали поступать угрозы, они удалили все записи со страницы.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в красноярском управлении СК.
Издевательства над животным подростки снимали на видео, которое позднее опубликовали в соцсети. Однако после того, как юным живодерам начали поступать угрозы, они удалили все записи со страницы.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в красноярском управлении СК.
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