США пригрозили Дамаску «военным решением»

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон оставляет за собой право нанесения ударов по сирийским военным объектам.
Выступая в Институте политики Чикагского университета, Хейли подчеркнула, что «военное решение всегда рассматривается США в отношении любой ситуации». При этом она заявила, что Вашингтон не хочет быть «в центре сирийского конфликта», но должен сделать все возможное для помощи сирийцам, в отношении которых якобы было применено химическое оружие.
При этом Хейли отметила, что Дональд Трамп обещал не распространяться по поводу своих возможных шагов в военной сфере, но в Дамаске в любом случае знают, что США могут «предпринять действия» военного характера, передает ТАСС.
Отметим, что ранее сирийские военные не раз попадали под удары возглавляемой США коалиции. А в апреле прошлого года по приказу Трампа по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс запустили 59 ракет «Томагавк». В Вашингтоне тогда нанесение удара назвали ответом на то, что сирийские войска якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.
При этом в Дамаске назвали химатаку в провинции Идлиб инсценировкой. А в Москве обвинили США в «агрессии против суверенного государства под надуманным предлогом» и призвали провести беспрестанное расследование инцидента.
При этом Хейли отметила, что Дональд Трамп обещал не распространяться по поводу своих возможных шагов в военной сфере, но в Дамаске в любом случае знают, что США могут «предпринять действия» военного характера, передает ТАСС.
Отметим, что ранее сирийские военные не раз попадали под удары возглавляемой США коалиции. А в апреле прошлого года по приказу Трампа по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс запустили 59 ракет «Томагавк». В Вашингтоне тогда нанесение удара назвали ответом на то, что сирийские войска якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.
При этом в Дамаске назвали химатаку в провинции Идлиб инсценировкой. А в Москве обвинили США в «агрессии против суверенного государства под надуманным предлогом» и призвали провести беспрестанное расследование инцидента.
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