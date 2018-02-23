Определены самые популярные подарки на 23 Февраля

Специалисты «Сбербанка» выяснили, что чаще всего дарят женщины на День защитника Отечества.
Оказалось, что чаще всего россиянки дарят мужскую одежду. По данным «Сбербанка», траты женщин на нее в предпраздничные и праздничный дни подскакивают на 199%. На втором месте оказались ювелирные изделия и часы (рост на 77%). А на третьем — товары для туризма (на 72%). Также популярностью пользуются игры и товары для хобби (на 68%).
Кроме того, в «Сбербанке» сообщили, что расходы женщин 20–23 февраля, увеличились на 33%. Самый значительный рост трат наблюдается среди женщин в возрасте от 18 до 25 лет, от 35 до 40 и от 50 до 55 лет. В эти дни они в среднем тратят почти на 45% больше обычного, передает РИА Новости.
Кроме того, в «Сбербанке» сообщили, что расходы женщин 20–23 февраля, увеличились на 33%. Самый значительный рост трат наблюдается среди женщин в возрасте от 18 до 25 лет, от 35 до 40 и от 50 до 55 лет. В эти дни они в среднем тратят почти на 45% больше обычного, передает РИА Новости.
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