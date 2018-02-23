Губернатора Миссури задержали из-за фотографий любовницы

Губернатору американского штата Миссури Эрику Грейтенсу предъявили обвинение во вмешательстве в частную жизнь.
Губернатор был задержан, но позднее его отпустили после формального установления личности.
Политику предъявлены уголовные обвинения во вторжении в частную жизнь из-за скандала с любовницей. Грейтенс сделал компрометирующие женщину снимки и пригрозил опубликовать их, если она кому-нибудь расскажет об их романе.
Позднее женщина рассказала об угрозах мужу. Он же скрытно записал разговор с супругой. Это и стало уликой против губернатора, передает РИА Новости.
Политику предъявлены уголовные обвинения во вторжении в частную жизнь из-за скандала с любовницей. Грейтенс сделал компрометирующие женщину снимки и пригрозил опубликовать их, если она кому-нибудь расскажет об их романе.
Позднее женщина рассказала об угрозах мужу. Он же скрытно записал разговор с супругой. Это и стало уликой против губернатора, передает РИА Новости.
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