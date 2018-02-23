Пхеньян назвал генсека ООН «прихвостнем» США

Постпредство КНДР при ООН возмутилось призывом генсека организации Антониу Гутерриша продолжить давление на Северную Корею.
В представительстве КНДР назвали безрассудными и абсурдными слова генсека ООН. При этом самого Гутерриша северокорейские дипломаты называли «лунатиком» и «прихвостнем» Соединенных Штатов.
Также постпредство КНДР при ООН заявило, что на самом деле ответственность за кризис на Корейском полуострове лежит на США, которые «не скрывают своего стремления нанести предупредительные ядерные удары по КНДР».
Постпредство КНДР при ООН: «Абсурдные измышления, непозволительные для генерального секретаря ООН, вынуждают нас задаваться вопросом о том, что за прихвостень представляет Организацию Объединенных Наций. Мы бы попросили генсека ООН впредь не вести себя подобно лунатику и четко понимать, что ядерная угроза исходит со стороны США».
Также Гутерриша призвали добиться того, чтобы Совбез ООН приветствовал улучшение межкорейских отношений и предостерег третьи страны от попыток помешать этому процессу, передает ТАСС.
Напомним, в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Спортсмены из двух стран на церемонии открытия Игр прошли под флагом Объединенной Кореи. Также в Пхёнчхан приехали формальный глава КНДР Ким Ён Нам и младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ён Нам.
Гутерриш же в своем выступлении на Международной конференции по безопасности в Мюнхене отметил потепление в отношениях между КНДР и Южной Кореей, а также высказался за диалог Пхеньяна с Вашингтоном. При этом генсек ООН заявил, что в текущей ситуации «абсолютно необходимо продолжать оказывать давление на КНДР», чтобы убедить ее в необходимости сесть за стол переговоров.
Также постпредство КНДР при ООН заявило, что на самом деле ответственность за кризис на Корейском полуострове лежит на США, которые «не скрывают своего стремления нанести предупредительные ядерные удары по КНДР».
Постпредство КНДР при ООН: «Абсурдные измышления, непозволительные для генерального секретаря ООН, вынуждают нас задаваться вопросом о том, что за прихвостень представляет Организацию Объединенных Наций. Мы бы попросили генсека ООН впредь не вести себя подобно лунатику и четко понимать, что ядерная угроза исходит со стороны США».
Также Гутерриша призвали добиться того, чтобы Совбез ООН приветствовал улучшение межкорейских отношений и предостерег третьи страны от попыток помешать этому процессу, передает ТАСС.
Напомним, в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Спортсмены из двух стран на церемонии открытия Игр прошли под флагом Объединенной Кореи. Также в Пхёнчхан приехали формальный глава КНДР Ким Ён Нам и младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ён Нам.
Гутерриш же в своем выступлении на Международной конференции по безопасности в Мюнхене отметил потепление в отношениях между КНДР и Южной Кореей, а также высказался за диалог Пхеньяна с Вашингтоном. При этом генсек ООН заявил, что в текущей ситуации «абсолютно необходимо продолжать оказывать давление на КНДР», чтобы убедить ее в необходимости сесть за стол переговоров.
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