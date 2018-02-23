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    Олег Дерипаска уходит с поста президента «Русала»

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    Олег Дерипаска уходит с поста президента «Русала»

    Олег Дерипаска уходит с поста президента «Русала»

    Компания «Русал» объявила о перестановках в руководстве. В компании сменятся генеральный директор и президент.

    Гендиректор «Русала» Владислав Соловьёв сменит Олега Дерипаску на посту президента компании. Также Соловьёв станет гендиректором En+.

    А новым генеральным директором назначена Александра Бурико, ранее занимавшая должность финансового директора.

    Как объяснили в «Русале», ключевыми приоритетами нового руководства станут обеспечение развития компании за счет дальнейшего повышения эффективности предприятий и внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, а также увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

    смотретьСМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала»
    СМИ: Дерипаска намерен покинуть пост президента En+ и «Русала»
    Отметим, что ранее о подготовке кадровых перестановок в подконтрольных Дерипаске компаниях En+ Group и «Русал» сообщали СМИ. При этом отмечалось, что уход Дерипаски может быть связан с попаданием в «кремлевский список» США или желанием бизнесмена заняться развитием группы ГАЗ.

    Компания «Русал» является одним из крупнейших производителей алюминия, глинозема и фольги в мире. В ее состав входят 11 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 10 добывающих предприятий.

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